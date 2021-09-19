Как включить виртуализацию Hyper-V в Windows 10

В этой статье про Windows 10 разберем подробно, как включить виртуализацию.

Платформа виртуализации от Microsoft называется Hyper-V. Она позволяет запускать одновременно несколько виртуальных машин (ВМ) на одном физическом компьютере. Работа и управлением этими машинами происходит под управлением особого процесса (или службы), называемой гипервизором. Гипервизор предоставляет виртуальное оборудование – процессоры, память, жесткие диски и т.д., обеспечивает изоляцию и защиту ВМ друг от друга, выделяет вычислительные ресурсы и динамически управляет ими.

Содержание скрыть
1. Минимальные требования к оборудованию
2. Тестирование совместимости оборудования
3. Включение виртуализации в Windows 10 в Панели управления
4. Включение Hyper-V с использованием PowerShell
5. Активация виртуализации Hyper-V при помощи DISM
6. Проверка работы гипервизора Hyper-V

Наверняка вы слышали также и о других системах виртуализации, которые на слуху, например, KVM от Red Hat или vSphere от VMware. Все они, как и Hyper-V, предоставляют отличные средства по запуску разнородных версий гостевых операционных систем (ОС) разных производителей на одном физическом компьютере или сервере. Это открывает широкие возможности по разработке и тестированию программного обеспечения профессионалам и другие области применения обычным пользователям.

Список поддерживаемых гостевых ОС для Hyper-V вы можете посмотреть на сайте Microsoft.

Возможность включить Hyper-V есть не только в серверных ОС Microsoft, но и в клиентских, таких как Windows 10. Эту функцию, а точнее роль, возможно включить в следующих редакциях “десятки”:

  • Pro (Профессиональная)
  • Enterprise (Корпоративная)
  • Education (для образовательных учреждений)

Hyper-V нельзя активировать в версиях:

  • Home (Домашняя)
  • Mobile
  • Mobile Корпоративная
Примечание. Редакцию Windows 10 Home можно обновить до версии Pro. Для этого нужно зайти в раздел Параметры > Обновление и безопасность > Активация. Далее нужно зайти в Магазин Windows и купить обновление. Подробнее можно узнать на сайте производителя.

Минимальные требования к оборудованию

Согласно рекомендациям Microsoft приведем обязательные требования для запуска Hyper-V:

  1. 64-разрядный процессор с поддержкой SLAT(Second Level Address Translation).
  2. Поддержка технологии виртуализации Intel на платформе x86 VT-x.
  3. Как минимум 4 ГБ оперативной памяти (ОЗУ). Объем ОЗУ зависит также от количества ВМ, которые будут запущены на хосте виртуализации.

В BIOS компьютера необходимо включить следующие компоненты.

  • Virtualization Technology (название зависит от производителя материнской платы персонального компьютера (ПК)).
  • Hardware Enforced Data Execution Prevention

Как правило, современные ПК удовлетворяют всем этим требованиям. Возможно понадобиться только проверка и включение настроек в BIOS или UEFI.

 

Тестирование совместимости оборудования

После проверки требований к ОС и оборудованию, описанных выше, нужно проверить совместимость “железа” c Windows 10. Для этого можно воспользоваться встроенной утилитой msinfo32.exe.

 

Проверка совместимости hyper-v в msinfo32

 

Если все вышеуказанные требования Hyper-V имеют значение Да, то система совместима с MS Hyper-V. Если хотя бы в одной строке будет значение Нет, надо перепроверить указанные выше требования и сделать необходимые изменения.

Примечание: Аналогичную проверку можно также выполнить через запуск консольной программы systeminfo.exe.

 

Включение виртуализации в Windows 10 в Панели управления

Для обычного пользователя самым простым способом включить Hyper-V в “десятке” будет зайти в “Панель управления”, далее в “Программы и компоненты”, и потом слева выбрать “Включение или отключение компонентов Windows”.

 

Окно панели управления

 

Окно программы и компоненты

 

Далее установить флажок в чекбокс Hyper-V для выбора всех его возможностей, нажать Ок и перегрузить компьютер.

 

Включение Hyper-V в Панели управления

 

Включение Hyper-V с использованием PowerShell

Далее рассмотрим достаточно простой и гибкий способ активации виртуализации Windows 10, более подходящий для продвинутых пользователей. В данном случае воспользуемся командной оболочкой PowerShell и командлетом Enable-WindowsOptionalFeature.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

Оболочку PowerShell нужно обязательно запустить с права администратора и затем ввести команду:

 

Запуск powershell

 

Затем вводим команду с параметрами.

 

Запуск команды Enable-WindowsOptionalFeature

 

Ожидаем выполнения.

 

Выполнение команды Enable-WindowsOptionalFeature

 

Далее надо перегрузить ПК.

 

Завершение выполнения команды Enable-WindowsOptionalFeature

 

Активация виртуализации Hyper-V при помощи DISM

Есть еще один эффективный, но редко используемый способ для включения возможностей(features) и ролей в Windows 10. Это использование встроенной консольной программы dism.exe. Технология DISM (Deployment Image Servicing and Management) используется для обслуживания и подготовки образов Windows.

Запуск этой утилиты лучше делать в командной строке (cmd), запущенной с правами локального администратора.

 

Запуск командной строки cmd

 

Для нашего случая при запуске нужно указать следующие параметры:

DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V

 

Активация Hyper-V при помощи DISM

 

Проверяем статус.

Для применения настроек нужно перегрузить компьютер.

 

Проверка работы гипервизора Hyper-V

После перезагрузке следует убедиться, что все включилось и работает. Для этого можно сразу запустить Диспетчер Hyper-V.

 

Окно диспетчера hyper-v

 

Если при запуске диспетчера и подключению к хосту не возникает ошибок, скорее всего все хорошо.

Также можно проверить, что следующие службы работают:

  • Служба узла HV (HvHost)
  • Управление виртуальными машинами Hyper-V (vmms)

 

Проверка служб hyper-v

 

Еще для проверки статуса можно запустить упоминаемые выше команды msinfo32 или systeminfo. Должна отображаться фраза как на скрине ниже.

 

Проверка установки hyper-v в msinfo32

 

На этом все. Теперь уже можно создать свою первую виртуальную машину в диспетчере Hyper-V, но это уже тема отдельной статьи.

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