В этой статье про Windows 10 разберем подробно, как включить виртуализацию.

Платформа виртуализации от Microsoft называется Hyper-V. Она позволяет запускать одновременно несколько виртуальных машин (ВМ) на одном физическом компьютере. Работа и управлением этими машинами происходит под управлением особого процесса (или службы), называемой гипервизором. Гипервизор предоставляет виртуальное оборудование – процессоры, память, жесткие диски и т.д., обеспечивает изоляцию и защиту ВМ друг от друга, выделяет вычислительные ресурсы и динамически управляет ими.

Наверняка вы слышали также и о других системах виртуализации, которые на слуху, например, KVM от Red Hat или vSphere от VMware. Все они, как и Hyper-V, предоставляют отличные средства по запуску разнородных версий гостевых операционных систем (ОС) разных производителей на одном физическом компьютере или сервере. Это открывает широкие возможности по разработке и тестированию программного обеспечения профессионалам и другие области применения обычным пользователям.

Список поддерживаемых гостевых ОС для Hyper-V вы можете посмотреть на сайте Microsoft.

Возможность включить Hyper-V есть не только в серверных ОС Microsoft, но и в клиентских, таких как Windows 10. Эту функцию, а точнее роль, возможно включить в следующих редакциях “десятки”:

Pro (Профессиональная)

Enterprise (Корпоративная)

Education (для образовательных учреждений)

Hyper-V нельзя активировать в версиях:

Home (Домашняя)

Mobile

Mobile Корпоративная

Примечание. Редакцию Windows 10 Home можно обновить до версии Pro. Для этого нужно зайти в раздел Параметры > Обновление и безопасность > Активация. Далее нужно зайти в Магазин Windows и купить обновление. Подробнее можно узнать на сайте производителя. . Редакцию Windows 10 Home можно обновить до версии Pro. Для этого нужно зайти в раздел Параметры > Обновление и безопасность > Активация. Далее нужно зайти в Магазин Windows и купить обновление. Подробнее можно узнать на сайте производителя.

Минимальные требования к оборудованию

Согласно рекомендациям Microsoft приведем обязательные требования для запуска Hyper-V:

64-разрядный процессор с поддержкой SLAT(Second Level Address Translation). Поддержка технологии виртуализации Intel на платформе x86 VT-x. Как минимум 4 ГБ оперативной памяти (ОЗУ). Объем ОЗУ зависит также от количества ВМ, которые будут запущены на хосте виртуализации.

В BIOS компьютера необходимо включить следующие компоненты.

Virtualization Technology (название зависит от производителя материнской платы персонального компьютера (ПК)).

Hardware Enforced Data Execution Prevention

Как правило, современные ПК удовлетворяют всем этим требованиям. Возможно понадобиться только проверка и включение настроек в BIOS или UEFI.

Тестирование совместимости оборудования

После проверки требований к ОС и оборудованию, описанных выше, нужно проверить совместимость “железа” c Windows 10. Для этого можно воспользоваться встроенной утилитой msinfo32.exe.

Если все вышеуказанные требования Hyper-V имеют значение Да, то система совместима с MS Hyper-V. Если хотя бы в одной строке будет значение Нет, надо перепроверить указанные выше требования и сделать необходимые изменения.

Примечание: Аналогичную проверку можно также выполнить через запуск консольной программы systeminfo.exe. Аналогичную проверку можно также выполнить через запуск консольной программы

Включение виртуализации в Windows 10 в Панели управления

Для обычного пользователя самым простым способом включить Hyper-V в “десятке” будет зайти в “Панель управления”, далее в “Программы и компоненты”, и потом слева выбрать “Включение или отключение компонентов Windows”.

Далее установить флажок в чекбокс Hyper-V для выбора всех его возможностей, нажать Ок и перегрузить компьютер.

Включение Hyper-V с использованием PowerShell

Далее рассмотрим достаточно простой и гибкий способ активации виртуализации Windows 10, более подходящий для продвинутых пользователей. В данном случае воспользуемся командной оболочкой PowerShell и командлетом Enable-WindowsOptionalFeature.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

Оболочку PowerShell нужно обязательно запустить с права администратора и затем ввести команду:

Затем вводим команду с параметрами.

Ожидаем выполнения.

Далее надо перегрузить ПК.

Активация виртуализации Hyper-V при помощи DISM

Есть еще один эффективный, но редко используемый способ для включения возможностей(features) и ролей в Windows 10. Это использование встроенной консольной программы dism.exe. Технология DISM (Deployment Image Servicing and Management) используется для обслуживания и подготовки образов Windows.

Запуск этой утилиты лучше делать в командной строке (cmd), запущенной с правами локального администратора.

Для нашего случая при запуске нужно указать следующие параметры:

DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V

Проверяем статус.

Для применения настроек нужно перегрузить компьютер.

Проверка работы гипервизора Hyper-V

После перезагрузке следует убедиться, что все включилось и работает. Для этого можно сразу запустить Диспетчер Hyper-V.

Если при запуске диспетчера и подключению к хосту не возникает ошибок, скорее всего все хорошо.

Также можно проверить, что следующие службы работают:

Служба узла HV (HvHost)

Управление виртуальными машинами Hyper-V (vmms)

Еще для проверки статуса можно запустить упоминаемые выше команды msinfo32 или systeminfo. Должна отображаться фраза как на скрине ниже.

На этом все. Теперь уже можно создать свою первую виртуальную машину в диспетчере Hyper-V, но это уже тема отдельной статьи.