В этой статье про Windows 10 разберем подробно, как включить виртуализацию.
Платформа виртуализации от Microsoft называется Hyper-V. Она позволяет запускать одновременно несколько виртуальных машин (ВМ) на одном физическом компьютере. Работа и управлением этими машинами происходит под управлением особого процесса (или службы), называемой гипервизором. Гипервизор предоставляет виртуальное оборудование – процессоры, память, жесткие диски и т.д., обеспечивает изоляцию и защиту ВМ друг от друга, выделяет вычислительные ресурсы и динамически управляет ими.
Наверняка вы слышали также и о других системах виртуализации, которые на слуху, например, KVM от Red Hat или vSphere от VMware. Все они, как и Hyper-V, предоставляют отличные средства по запуску разнородных версий гостевых операционных систем (ОС) разных производителей на одном физическом компьютере или сервере. Это открывает широкие возможности по разработке и тестированию программного обеспечения профессионалам и другие области применения обычным пользователям.
Список поддерживаемых гостевых ОС для Hyper-V вы можете посмотреть на сайте Microsoft.
Возможность включить Hyper-V есть не только в серверных ОС Microsoft, но и в клиентских, таких как Windows 10. Эту функцию, а точнее роль, возможно включить в следующих редакциях “десятки”:
- Pro (Профессиональная)
- Enterprise (Корпоративная)
- Education (для образовательных учреждений)
Hyper-V нельзя активировать в версиях:
- Home (Домашняя)
- Mobile
- Mobile Корпоративная
Минимальные требования к оборудованию
Согласно рекомендациям Microsoft приведем обязательные требования для запуска Hyper-V:
- 64-разрядный процессор с поддержкой SLAT(Second Level Address Translation).
- Поддержка технологии виртуализации Intel на платформе x86 VT-x.
- Как минимум 4 ГБ оперативной памяти (ОЗУ). Объем ОЗУ зависит также от количества ВМ, которые будут запущены на хосте виртуализации.
В BIOS компьютера необходимо включить следующие компоненты.
- Virtualization Technology (название зависит от производителя материнской платы персонального компьютера (ПК)).
- Hardware Enforced Data Execution Prevention
Как правило, современные ПК удовлетворяют всем этим требованиям. Возможно понадобиться только проверка и включение настроек в BIOS или UEFI.
Тестирование совместимости оборудования
После проверки требований к ОС и оборудованию, описанных выше, нужно проверить совместимость “железа” c Windows 10. Для этого можно воспользоваться встроенной утилитой msinfo32.exe.
Если все вышеуказанные требования Hyper-V имеют значение Да, то система совместима с MS Hyper-V. Если хотя бы в одной строке будет значение Нет, надо перепроверить указанные выше требования и сделать необходимые изменения.
Включение виртуализации в Windows 10 в Панели управления
Для обычного пользователя самым простым способом включить Hyper-V в “десятке” будет зайти в “Панель управления”, далее в “Программы и компоненты”, и потом слева выбрать “Включение или отключение компонентов Windows”.
Далее установить флажок в чекбокс Hyper-V для выбора всех его возможностей, нажать Ок и перегрузить компьютер.
Включение Hyper-V с использованием PowerShell
Далее рассмотрим достаточно простой и гибкий способ активации виртуализации Windows 10, более подходящий для продвинутых пользователей. В данном случае воспользуемся командной оболочкой PowerShell и командлетом Enable-WindowsOptionalFeature.
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
Оболочку PowerShell нужно обязательно запустить с права администратора и затем ввести команду:
Затем вводим команду с параметрами.
Ожидаем выполнения.
Далее надо перегрузить ПК.
Активация виртуализации Hyper-V при помощи DISM
Есть еще один эффективный, но редко используемый способ для включения возможностей(features) и ролей в Windows 10. Это использование встроенной консольной программы dism.exe. Технология DISM (Deployment Image Servicing and Management) используется для обслуживания и подготовки образов Windows.
Запуск этой утилиты лучше делать в командной строке (cmd), запущенной с правами локального администратора.
Для нашего случая при запуске нужно указать следующие параметры:
DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V
Проверяем статус.
Для применения настроек нужно перегрузить компьютер.
Проверка работы гипервизора Hyper-V
После перезагрузке следует убедиться, что все включилось и работает. Для этого можно сразу запустить Диспетчер Hyper-V.
Если при запуске диспетчера и подключению к хосту не возникает ошибок, скорее всего все хорошо.
Также можно проверить, что следующие службы работают:
- Служба узла HV (HvHost)
- Управление виртуальными машинами Hyper-V (vmms)
Еще для проверки статуса можно запустить упоминаемые выше команды msinfo32 или systeminfo. Должна отображаться фраза как на скрине ниже.
На этом все. Теперь уже можно создать свою первую виртуальную машину в диспетчере Hyper-V, но это уже тема отдельной статьи.